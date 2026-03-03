Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec puso en operación dos ambulancias veterinarias y un vehículo canino que servirán para el rescate y atención de perros y gatos en el municipio más poblado del Estado de México.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, quien ha expresado de manera pública su compromiso con los seres sintientes, supervisó en el Centro de Control y Bienestar Animal las unidades médicas, que cuentan con quirófano, jaulas de cirugía, sistema de oxígeno y refrigerador médico.

Mientras que el vehículo canino tiene capacidad para 12 jaulas y servirá para el rescate y traslado seguro de los animales.

Ecatepec pone en marcha ambulancias veterinarias y vehículo canino; reforzarán rescate y esterilización de mascotas. Foto: Especial

“Miren (…), son ambulancias caninas que ya llegaron y que nos van a ayudar para que podamos agilizar y (…) eso nos va a permitir hacer una dinámica de Jornadas de Esterilización”, dijo.

La edil informó que próximamente anunciará “un proyecto maravilloso” y destacó que existe un equipo de universitarios que fueron capacitados para cuidar y prevenir el maltrato hacia los seres sintientes.

Ecatepec pone en marcha ambulancias veterinarias y vehículo canino; reforzarán rescate y esterilización de mascotas. Foto: Especial

El Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec ofrece los servicios de consulta veterinaria, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamiento médico, esterilización canina y felina, resguardo de mascotas y campañas de adopción, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL