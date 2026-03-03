Más Información

Toluca, Méx.— Tras aprobarse la semana pasada en comisiones legislativas, diputados mexiquenses prevén que este miércoles 4 de marzo se presenten, y si es el caso, ser avaladas en el pleno del Congreso del Estado de México, las reformas para crear los panteones verdes que según las autoridades estatales, serán un modelo de inhumación digna y ecológica.

El UNIVERSAL publicó en su edición impresa que ante la saturación de los cementerios, el gobierno del Estado de México impulsa la creación de “panteones verdes”, un modelo ecológico que permitirá “hacer el cuerpo humano compostable”, informó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMA), Alhely Rubio Arronis.

La propuesta “implica que podemos convertirnos en árboles una vez que como seres humanos ya no estemos. Es darle otra percepción distinta a lo que hoy se entiende como panteón”, explicó.

