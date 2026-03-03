Más Información
Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina
Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN
Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala
Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU
Toluca, Méx.— Tras aprobarse la semana pasada en comisiones legislativas, diputados mexiquenses prevén que este miércoles 4 de marzo se presenten, y si es el caso, ser avaladas en el pleno del Congreso del Estado de México, las reformas para crear los panteones verdes que según las autoridades estatales, serán un modelo de inhumación digna y ecológica.
El UNIVERSAL publicó en su edición impresa que ante la saturación de los cementerios, el gobierno del Estado de México impulsa la creación de “panteones verdes”, un modelo ecológico que permitirá “hacer el cuerpo humano compostable”, informó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMA), Alhely Rubio Arronis.
La propuesta “implica que podemos convertirnos en árboles una vez que como seres humanos ya no estemos. Es darle otra percepción distinta a lo que hoy se entiende como panteón”, explicó.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]