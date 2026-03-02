Valle de Chalco, Méx.— Luego de cuatro horas, bomberos mexiquenses y de la Ciudad de México controlaron por por completo un incendio que se registró la madrugada de este lunes en una bodega dedicada a la compra y venta de material reciclable, ubicada en la colonia San Isidro, en la esquina de Oriente 16 y avenida Sebastián Lerdo de Tejada, sin que se presentaran lesionados.

El gobierno local informó que el siniestro se presentó en las primeras horas del día, por lo que los vulcanos vallechalquenses llegaron al lugar para sofocar las llamas.

Gracias a las acciones realizadas, el fuego no se extendió a construcciones vecinas.

Lee también Explosión por gas LP en Azcapotzalco moviliza a emergencias; una persona resulta lesionada

Una vez controlado el incendio, el personal inició labores de enfriamiento y revisión exhaustiva del sitio para descartar cualquier foco latente o riesgo residual.

La intervención contó con la participación de cuerpos de emergencia de Chalco, de la Ciudad de México y de personal de la Secretaría de Marina.

También, resultó clave el apoyo de un vecino de la empresa Transportes López, quien puso a disposición pipas de agua que facilitaron el control del fuego.

Lee también Incendio de pastizal en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; fuego consume dos hectáreas en Circuito Cuemanco

El director de Protección Civil y Bomberos de Valle de Chalco, Juan Ernesto Arredondo Ríos, confirmó que no hubo personas lesionadas y que las afectaciones se limitaron a pérdidas materiales en la bodega.

Aún se desconocen las causas del incendio, por lo que serán los peritajes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los que las determinen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL