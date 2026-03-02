Una deflagración por acumulación de gas LP se registró la mañana de este lunes en un domicilio ubicado en la colonia San Andrés, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se originó en la cocina de la vivienda, donde se acumuló el gas, provocando la explosión. Tras el estallido, una persona resultó con quemaduras y fue atendida en el lugar por paramédicos, sin que hasta el momento se haya informado sobre su traslado a un hospital.

En un inicio, las autoridades recibieron el reporte de un incendio en la colonia San Andrés, por lo que elementos de emergencia acudieron de inmediato para verificar la situación y descartar riesgos adicionales para los habitantes de la zona.

Personal de emergencia realizó la inspección correspondiente para garantizar que no existiera peligro por posibles fugas remanentes de gas, mientras se exhortó a la ciudadanía a revisar periódicamente sus instalaciones de gas LP para prevenir este tipo de incidentes.

