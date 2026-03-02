Durante la madrugada y hasta las primeras horas de este lunes se registró un incendio en la zona de Circuito Cuemanco, en el Barrio 18 de la alcaldía Xochimilco, el cual afectó aproximadamente dos hectáreas de pasto seco.

De acuerdo con los primeros reportes, cuerpos de emergencia acudieron al punto tras recibir el aviso del siniestro. A su llegada, confirmaron que el fuego se extendía en un área de vegetación seca, por lo que iniciaron maniobras para evitar su propagación a zonas aledañas.

Las autoridades informaron que el incendio fue confinado oportunamente y que en ningún momento representó riesgo para la población cercana. Tras varias horas de labores, el fuego fue completamente extinguido.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas o infraestructura en la zona.

