Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Durante la madrugada y hasta las primeras horas de este lunes se registró un incendio en la zona de Circuito Cuemanco, en el Barrio 18 de la alcaldía Xochimilco, el cual afectó aproximadamente dos hectáreas de pasto seco.

De acuerdo con los primeros reportes, cuerpos de emergencia acudieron al punto tras recibir el aviso del siniestro. A su llegada, confirmaron que el fuego se extendía en un área de vegetación seca, por lo que iniciaron maniobras para evitar su propagación a zonas aledañas.

Lee también

Las autoridades informaron que el incendio fue confinado oportunamente y que en ningún momento representó riesgo para la población cercana. Tras varias horas de labores, el fuego fue completamente extinguido.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas o infraestructura en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]