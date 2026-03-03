Naucalpan, Méx.— Integrantes de organizaciones y asociaciones civiles, centros educativos, junto con vecinos del municipio, iniciaron la apertura de sendas cortafuegos en el Parque Nacional Los Remedios, como medida preventiva ante la temporada de estiaje.

Las labores consisten en la limpieza y retiro de material seco para crear franjas que funcionen como barreras en caso de incendio forestal.

Chuen Uac Zip, representante de la Asociación Nacel Arcoíris 13:20:33, quien encabeza la acción, explicó que “estas sendas permiten proteger las áreas reforestadas y facilitan que, en caso de un incendio forestal, el fuego pueda ser atacado y sofocado con mayor rapidez”.

Actualmente, comentó, en las labores participan entre 30 y 50 personas, estudiantes del Tecnológico de Monterrey del Estado de México, Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, así como la asociación civil Protección del Patri monio Cultural y Natural, además de Nacel Arcoíris.

El también conocido Guardián de la presa Madín detalló que los trabajos para realizar las sendas cortafuegos se llevarán a cabo durante marzo, abril y parte de mayo, principalmente los fines de semana, que es la temporada de altas temperaturas.

La estrategia contempla jornadas con voluntarios y organizaciones civiles.