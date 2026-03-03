Ecatepec, Méx.-La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el municipio ya no figura entre las 10 localidades con más feminicidios a nivel nacional y en el último año se registró una disminución del 29% en la violencia sexual contra las mujeres.

"Durante años, este municipio fue referencia nacional por la violencia contra las mujeres. Hoy empezamos a ser referencia por su disminución", dijo en conferencia de prensa.

La edil anunció que por segundo año consecutivo se realizará la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”, enfocada en el transporte público, uno de los espacios donde las mujeres reportan mayor inseguridad: ocho de cada 10 se sienten inseguras al usarlo, reconoció.

La iniciativa incorpora a más de 100 transportistas, los cuales se suman formalmente a un esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier forma de violencia en las unidades, además de que se coordina con la estrategia federal de seguridad, la Secretaría de Marina y el Mando Unificado Zona Oriente, a través del Operativo Transporte Seguro.

Incluye presencia permanente en unidades y paraderos, supervisión en horarios de mayor incidencia, instalación de puntos violeta estratégicos, entrega de Ecatálogos con información útil, promoción de la Red Violeta, capacitación con perspectiva de género, así como códigos QR visibles para denuncias inmediatas

“Las mujeres de Ecatepec no están solas, si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”, expresó.

El gobierno de Ecatepec conmemorará el Día Internacional de la Mujer con la agenda “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, que contempla múltiples acciones, como presentaciones artísticas y culturales, deportivas, de salud y de formación, cuya acción central será el banderazo a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas” en el transporte público, que es uno de los principales focos de miedo para las mujeres.

Cisneros Coss comentó que Ecatepec fue sinónimo de abandono para las mujeres, por lo que llamó a la población a no normalizar la violencia y erradicar el acoso. “Merecemos vivir en espacios seguros y que nuestras hijas viajen sin miedo”, dijo.

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, destacó que 58 mil 737 mujeres se han registrado en la aplicación Red Violeta, con la que brindaron 38 mil 796 atenciones, además de 101 operativos violeta, 240 apoyos a víctimas de violencia de género y 13 talleres de defensa personal para las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMIG), reiteró que el 7 de marzo celebrarán la Rodada Violeta, que partirá a las 8:00 horas de Casa Morelos a la explanada municipal, donde también se dará el banderazo de salida a la campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”.

Ese día habrá presentaciones artísticas, donde participarán las cantantes Iraida Noriega, Nidia Barajas y Arianna Puello, mientras que el 8 de marzo se realizará la Activación Violeta con clases simultáneas de defensa personal para mujeres en 250 espacios y durante todo el mes inaugurarán pavimentaciones con pintas alusivas a las mujeres.

