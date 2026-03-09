Más Información

Nueva York. abrió hoy en rojo y el petróleo intermedio de se disparaba 10%, lo que hizo aumentar el temor entre los inversores a que Estados Unidos entre en estanflación.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 1.33%, hasta 46 mil 870 puntos; el selectivo S&P 500 caía 1.24%, hasta 6 mil 656 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía 1.18%, hasta 22 122 enteros.

En tanto, el indicador principal de la (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones, retrocedía 2.34%.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 10%, hasta 100.20 dólares por barril, con los operadores preparándose para las consecuencias económicas de la con por parte de EU e Israel.

A las 9.30 horas local (13.30 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 9.55 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los países de redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Según medios especializados, los inversores interpretaron la subida del crudo como una señal de que EU podría entrar en estanflación.

“Si los mercados creen que los se mantendrán en 100 dólares por barril o más durante semanas o incluso meses, esto afectará a las acciones”, apunta hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

En el mercado cambiario, el dólar inició la jornada en las ventanillas de en 18.26 pesos a la venta, el mismo nivel en que terminó el viernes pasado.

