Las tecnológicas Oracle y OpenAI no expandirán el megacentro de datos de inteligencia artificial que están construyendo en el oeste de Texas, después de que las negociaciones sobre el financiamiento del proyecto se estancaran, según informó este viernes el portal Bloomberg.
El proyecto "Stargate" es una iniciativa conjunta de SoftBank, OpenAl y Oracle en la que las empresas han prometido invertir unos 500 mil millones de dólares tras recibir el espaldarazo del Gobierno de Donald Trump.
La decisión de no expandir el centro llegó después de que las negociaciones se alargaran durante meses por desacuerdos sobre el financiamiento y cambios en las necesidades de OpenAI para sus operaciones de IA, según el reporte.
La suspensión del proyecto abrió la puerta a que Meta Platforms Inc., matriz de Facebook e Instagram, analice ahora la posibilidad de ocupar el terreno donde se planeaba la expansión, informó Bloomberg.
La empresa tecnológica estaría estudiando arrendar el sitio al desarrollador Crusoe, especializado en centros de datos y energía para cómputo de alto rendimiento.
El Gobierno de Trump tiene una relación cercana con los directivos de las principales empresas que desarrollan la IA en EU. y la industria ha recibido miles de millones de dólares en contratos gubernamentales.
Las agencias gubernamentales desde el Pentágono o el Departamento de Seguridad Nacional han accedido, gracias a esta relación y apoyo de Trump a la industria, a la tecnología de IA para sus operaciones diarias.
El Pentágono, por ejemplo, ha firmado varios contratos de hasta 200 millones de dólares por empresa con firmas como OpenAl, Anthropic, Google Public Sector y xAI para acceder a sistemas destinados a misiones de seguridad nacional.
Texas podría convertirse en el mayor mercado para centros de datos del mundo para el 2030, superando a Virginia, gracias a su vasta extensión de tierra y menores regulaciones al sector privado, según varios análisis de la industria.
Este 'boom' ha provocado el rechazo de parte de la ciudadanía y de grupos ambientales, debido al elevado consumo de agua de estos centros en un estado que enfrenta una crisis de agua a largo plazo.
