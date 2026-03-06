Mark Johnson, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en México, declaró en representación del embajador Ronald Johnson que la relación con nuestro país es fuerte y sigue, aunque con altibajos.

En el marco de los 250 años de la Independencia estadounidense, la embajada de Estados Unidos en México relanzó el Centro Benjamín Franklin, en la nueva sede de esa representación diplomática en la Ciudad de México.

"(...) Para hacer una relación que es fuerte, que sigue, aunque arribas y a bajos en la relación, nosotros podemos seguir como una parte de América del Norte", declaró Mark Johnson al expresar que "viva México" y que Dios bendiga a ambas naciones.

Mark Johnson, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en México durante relanzamiento del Centro Benjamín Franklin (06/03/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Lo que el embajador quiere que sepan es que tendremos que estar más juntos, tenemos que trabajar juntos, dialogar, discutir de vez en cuando, innovar. Y creo que este Centro es el ejemplo de lo que podemos utilizar para estar más cerca, nuestros países, nuestra gente (...).

"Siempre vamos a estar juntos. Vamos a tener unos asuntos que tenemos que arreglar, eso pasa entre países (...)", añadió.

Destacan relanzamiento del Centro Benjamín Franklin

Alejandro Barrón, encargado de Diplomacia deportiva, destacó el relanzamiento de un espacio icónico, que es insignia para la innovación y un punto de conexión clave dentro de la red American Sapaces.

Concebido como un centro de excelencia, este espacio promueve la colaboración a través de alianzas con el sector privado y ofrece asesoría especializada para impulsar intercambios académicos entre México y Estados Unidos.

Relanzamiento del Centro Benjamín Franklin en la embajada de Estados Unidos en México (06/03/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Además de la biblioteca, el Centro Benjamin Franklin ofrece talleres de inglés, clubes de conversación, mentorías, conciertos, exposiciones, conferencias y orientación sobre estudios en Estados Unidos.

También programación de robots, arduinos y videojuegos; diseño e impresión en 3D; actividades relacionadas con ingeniería espacial, hackatones y herramientas de diseño digital, entre otras actividades.

Durante el evento, se hizo un brindis por el futuro de México y Estados, en colaboración. Además, se presentó a la asistente virtual de este espacio, Susan.

Centro Benjamín Franklin en embajada de Estados Unidos en México (06/03/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

