Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evalúa más evacuaciones de connacionales por vía aérea, terrestre y marítima, tras haber reportado que hasta el momento van 321 personas mexicanas que salieron por tierra.

Este jueves, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió virtualmente con embajadores y representantes de México en Medio Oriente, a quienes reconoció su labor en la atención a las mexicanas y los mexicanos que residen o están en tránsito en la región.

El titular de la SRE reiteró que el fortalecimiento de las medidas de seguridad es prioridad para salvaguardar la integridad física, tanto de los funcionarios diplomáticos como de la comunidad mexicana.

De la Fuente instó a los titulares de las representaciones a fortalecer la relación con las autoridades locales, para facilitar las gestiones de evacuación vía aérea, marítima y terrestre en los países donde existan condiciones de seguridad para ello.

Agregó que se fortalecerá el flujo de la información, tanto personalmente como a través de redes locales y medios de contacto ya establecidos y que han mostrado ser eficaces.

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió virtualmente con embajadores y representantes de México en Medio Oriente (05/03/26). Foto: Especial

La SRE actualizó que hasta el momento no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, además que las embajadas en Medio Oriente continúan operando "en estado de alerta" y en contacto permanente con las y los connacionales.

Detalló que las personas mexicanas han sido evacuadas por rutas terrestres seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

"Es probable que el número siga aumentando toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos" , dijo.

