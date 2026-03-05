Más Información

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores () reportó que van 321 personas mexicanas evacuadas vía terrestre.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, actualizó que hasta el momento no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, además que las embajadas en continúan operando "en estado de alerta" y en contacto permanente con las y los connacionales.

Lee también

Detalló que las personas mexicanas han sido evacuadas por rutas terrestres seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, , Líbano y Qatar.

"Es probable que el número siga aumentando toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos" , dijo.

Relaciones Exteriores reiteró permanecer en los países de la región y seguir con las debidas y recomendaciones de las autoridades locales para evitar cualquier afectación a su integridad física.

La Cancillería reconoció la importante labor que realizan las diplomáticas y los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]