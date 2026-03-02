Más Información

La Secretaría de Relaciones Exteriores () informó que activó el protocolo de atención consular tras el fallecimiento de un mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un boletín, la Cancillería a cargo de Juan Ramón de la Fuente detalló que el connacional se encontraba bajo la en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California.

“Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan”, aseguró.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que, ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades, para solicitar informes sobre la circunstancias del deceso.

Entre las exigencias, solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y “todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido”.

De acuerdo con la Cancillería, personal de Protección del Consulado ha brindado acompañamiento “cercano y permanente” a la familia del ciudadano mexicano.

“El titular de la Representación estableció contacto directo para expresar condolencias y brindar el acompañamiento legal que se requiera, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos”, garantizó la SRE.

Finalmente, la dependencia federal aseguró que la atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de vías para resolverlas son prioritarias para el Gobierno Federal.

En ese sentido, resaltó que la Cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran “sucesos tan lamentables como este”.

“Se reitera que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del ”, agregó.

