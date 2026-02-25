Más Información

Una persecución automovilística en la que participaron agentes federales de inmigración derivó en un choque de varios vehículos el miércoles en Newark, , informaron funcionarios de la ciudad.

El alcalde Ras Baraka manifestó en redes sociales que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron detener una camioneta tipo van en la ciudad más grande del estado cuando el conductor se dio a la fuga. Indicó que los agentes del lo persiguieron, lo que provocó un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos, incluido uno en el que viajaban tres niños.

Baraka señaló que el conductor de la van resultó herido y fue trasladado al hospital.

No estaba claro por el momento el alcance de las lesiones del conductor ni por qué la persona estaba siendo perseguida por el ICE. Baraka dijo que la policía de Newark no participó en la investigación del ICE y sólo acudió para atender el choque.

Portavoces de Baraka, de la policía de Newark, del y del ICE no han respondido hasta el momento a correos electrónicos en los que se solicitaron comentarios.

Pero el alcalde demócrata, en su comunicado en X, criticó las acciones del ICE por considerarlas temerarias y peligrosas. Señaló que la ley estatal de Nueva Jersey prohíbe que los agentes policiales persigan vehículos a menos que un sospechoso represente una amenaza inmediata.

“Las autoridades federales deberían acatar las leyes locales sobre persecuciones vehiculares y actuar con sentido común", comentó Baraka. "Por el daño que están causando a nuestras comunidades, el ICE no tiene nada que hacer participando en persecuciones en ningún momento ni en ningún lugar, pero especialmente en zonas densamente pobladas y en caminos que aún se están despejando tras una fuerte tormenta de nieve”.

Baraka fue arrestado en mayo y acusado de allanamiento mientras protestaba frente a Delany Hall, un centro federal de detención de inmigrantes recién inaugurado en su ciudad. El cargo fue desestimado posteriormente.

