No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Las autoridades de buscaban el jueves a un sospechoso que, según dijeron, robó una ambulancia afuera de un hospital, le roció una sustancia inflamable y la metió en un edificio cercano que alberga oficinas del (DHS, por sus siglas en inglés).

El jefe de policía de Meridian, Tracy Basterrechea, no identificó la sustancia vertida en el interior y el exterior de la ambulancia. “Parece que el sospechoso no pudo encender el acelerante antes de ser ahuyentado por las agencias que acudieron a la llamada”, afirmó en un comunicado.

La policía informó que el incidente ocurrió alrededor de las 11:10 de la tarde del miércoles en Meridian, un suburbio de Boise.

Basterrechea explicó que el sospechoso tomó la ambulancia del hospital St. Luke’s y la condujo hacia el norte a través de un estacionamiento. Luego, el sospechoso recogió bidones de gasolina de entre la vegetación cercana.

Imágenes transmitidas por televisión muestran puertas de vidrio destrozadas en la entrada de un edificio de oficinas.

El edificio es propiedad de St. Luke’s Health System y es uno de varios en un gran complejo empresarial conocido como The Portico, al lado del hospital. Otros inquilinos en Portico North son la aseguradora de salud SelectHealth Inc., St. Luke’s Home Health and Hospice y Quest Diagnostics.

El hospital ha enfrentado críticas por alquilar espacio al DHS mientras el gobierno del presidente lleva a cabo sus redadas migratorias.

“Ha habido mucha retórica” sobre el tema del arrendamiento, comentó Basterrechea, y añadió que “los comentarios en redes sociales de que ‘los daños a la propiedad no son violencia’ son absolutamente falsos”.

Calificó el incidente como “acto delictivo grave”.

“Esto definitivamente fue un acto de violencia y, si el sospechoso no hubiera sido interrumpido, no hay duda de que este edificio habría sido incendiado, poniendo en riesgo la vida de los socorristas y de otras personas”, manifestó Basterrechea.

Indicó que su departamento encabezaba la investigación y que trabajaba con el FBI y otras agencias.

