Un bebé de dos meses, que estaba detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, fue deportado; el menor había sido diagnosticado con bronquitis tras ser llevado de urgencia al hospital, informó el congresista demócrata Joaquin Castro.

"Juan Nicolás, un bebé de dos meses que sufría de bronquitis y que pasó tres semanas en la prisión de Dilley Trailer, fue deportado por ICE junto con su madre. Los abandonaron al otro lado de la frontera con México", reportó Castro.

Castro agradeció a Lidia Terrazas, reportera de Univision, "quien habló con la mamá de Juan Nicolás poco después de que fueron dejados en México".

Juan Nicolás, a two month old suffering from bronchitis who spent three weeks in the Dilley Trailer Prison, has been deported by ICE along with his mother.



They were abandoned across the border in Mexico.



Thanks to @LidiaTerrazas who spoke to Juan Nicolás’ mom shortly after… https://t.co/zYGwmaFtcN — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 18, 2026

Según Univision, el bebé y su madre Mireya López Sánchez fueron llevados a la frontera, y ahí pudieron tener acceso a un celular desde donde le confirmaron que serían deportados. Ahí, Mireya López Sánchez, dijo: "Tuve miedo, pero aquí estamos tratando de ver cómo solucionar esto".

"Estábamos en una sala con un oficial y como que se me ahogó poquito (el bebé) y se quedó sin movilidad. Hasta el oficial se asustó porque dijo: 'no se mueve'".

Castro añadió que "después de una discusión con su abogado, he confirmado que Juan, su hermana de 16 meses, su mamá y su papá han sido deportados".

Narró que "según su abogado, ICE deportó a la familia sólo con el dinero que tenían en su comisaría, un total de 190 dólares. Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia es atroz. Mi equipo y yo estamos en contacto con la familia de Juan. Estamos totalmente concentrados en localizarlos, exigirle cuentas al ICE por esta monstruosa acción, exigir detalles específicos sobre su paradero y bienestar, y garantizar su seguridad".

La familia estuvo privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, según detalló el legislador Castro.

El bebé fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local. En las últimas horas, el menor había estado "inconsciente", detalló el congresista en X.

Un juez de migración informó por la mañana a la madre que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo.

"Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa" del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), escribió Castro.

El bebé ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios", detalló el congresista demócrata.

El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes, según detalló el legislador. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la policía de Dilley fue requerida ayer en el centro, según informó una portavoz a EFE.

Más de mil 400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores, así como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración a EFE.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EU ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del gobierno de Biden.

gs/rmlgv