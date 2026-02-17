Más Información

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Una juez de inmigración de prohibió este martes deportar a Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia que fue detenido temporalmente el año pasado por participar en las protestas realizadas en el campus contra la guerra de Gaza.

"Esta decisión es un paso importante para defender lo que el miedo intentó destruir: el derecho a hablar por la paz y la justicia", declaró Mahdawi en un comunicado difundido por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Mahdawi fue detenido en abril de 2025 durante su entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense y tras haber formado parte de varias protestas propalestinas que tuvieron lugar en el campus de Columbia en 2023.

Lee también

El Gobierno del presidente solicitó entonces su deportación alegando que este suponía una "amenaza" para la política exterior del país norteamericano, aunque Mahdawi fue puesto en libertad semanas después de su arresto.

La juez de inmigración Nina Froes cuestionó hoy en su fallo la autenticidad de un memorando supuestamente escrito por el secretario de Estado, , en el que pedía su expulsión del país, según la nota de ACLU.

En este documento, Rubio supuestamente escribió que el activismo de Mahdawi "podría socavar el proceso de paz en Oriente Medio al reforzar el sentimiento antisemita".

Lee también

Ahora, la Administración del republicano puede apelar la decisión de la juez o presentar un nuevo caso contra el estudiante, nacido en un campo de refugiados palestinos en Cisjordania.

Su caso recuerda al de Mahmoud Khalil, exalumno de Columbia que ejerció de mediador en las protestas pro Gaza de 2024 y que también reside legalmente en, pues está casado con una mujer estadounidense con la que tiene un hijo.

A diferencia de Mahdawi, un juez de inmigración ordenó el pasado enero la deportación de Khalil a Argelia, después de que un tribunal de apelaciones revocara la orden de liberar al palestino del centro de detención en el que permanecía recluido en Luisiana.

Lee también

El magistrado argumentó que durante su solicitud de residencia permanente Khalil no divulgó información sobre una beca que realizó en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

En un mensaje remitido entonces al periódico universitario Columbia Spectator, los abogados de Khalil afirmaron que el joven "no puede ser detenido ni deportado legalmente porque su proceso de apelación no ha concluido".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo vincular mi celular con mi CURP Guía rápida y requisitos actualizados 2026. Foto: Especial

¿Cómo vincular mi celular con mi CURP? Guía rápida y requisitos actualizados 2026

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?

Consulado de Estados Unidos. iStock/Mariia Vitkovska. iStock/Mariia Vitkovska

Consulado de Estados Unidos en Tijuana busca asistente de visa: Paga $347,433 al año

Canadá: iStock/JulieAlexK

Estos son los mexicanos que no requieren visa y sólo deben tramitar una eTA para viajar a Canadá