Una juez de inmigración de EU prohibió este martes deportar a Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia que fue detenido temporalmente el año pasado por participar en las protestas realizadas en el campus contra la guerra de Gaza.

"Esta decisión es un paso importante para defender lo que el miedo intentó destruir: el derecho a hablar por la paz y la justicia", declaró Mahdawi en un comunicado difundido por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Mahdawi fue detenido en abril de 2025 durante su entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense y tras haber formado parte de varias protestas propalestinas que tuvieron lugar en el campus de Columbia en 2023.

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó entonces su deportación alegando que este suponía una "amenaza" para la política exterior del país norteamericano, aunque Mahdawi fue puesto en libertad semanas después de su arresto.

La juez de inmigración Nina Froes cuestionó hoy en su fallo la autenticidad de un memorando supuestamente escrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que pedía su expulsión del país, según la nota de ACLU.

En este documento, Rubio supuestamente escribió que el activismo de Mahdawi "podría socavar el proceso de paz en Oriente Medio al reforzar el sentimiento antisemita".

Ahora, la Administración del republicano puede apelar la decisión de la juez o presentar un nuevo caso contra el estudiante, nacido en un campo de refugiados palestinos en Cisjordania.

Su caso recuerda al de Mahmoud Khalil, exalumno de Columbia que ejerció de mediador en las protestas pro Gaza de 2024 y que también reside legalmente en Estados Unidos, pues está casado con una mujer estadounidense con la que tiene un hijo.

A diferencia de Mahdawi, un juez de inmigración ordenó el pasado enero la deportación de Khalil a Argelia, después de que un tribunal de apelaciones revocara la orden de liberar al palestino del centro de detención en el que permanecía recluido en Luisiana.

El magistrado argumentó que durante su solicitud de residencia permanente Khalil no divulgó información sobre una beca que realizó en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

En un mensaje remitido entonces al periódico universitario Columbia Spectator, los abogados de Khalil afirmaron que el joven "no puede ser detenido ni deportado legalmente porque su proceso de apelación no ha concluido".

