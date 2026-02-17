Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Lima. El Congreso de Perú destituyó al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, Jerí, quien llevaba apenas cuatro meses en el poder, fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

La razón de la destitución fueron las citas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente.

La decisión se toma a dos meses de las elecciones presidenciales y suma un nuevo capítulo a la inestabilidad política que vive el país sudamericano, que desde 2018 ha sumado siete presidentes. Cuatro fueron removidos por el Parlamento —el cuarto ha sido Jerí— dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes.

Ahora el Congreso tendrá que escoger a un nuevo mandatario entre los legisladores, que deberá dirigir el país hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

Por su parte, Jerí, de 39 años, volverá a su cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando también asuma el nuevo Parlamento.

Está previsto que mañana miércoles se elija al nuevo presidente.

mcc