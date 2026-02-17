El presidente estadounidense Donald Trump, elogió a Jesse Jackson, figura de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos fallecido horas antes, y lo describió como "una fuerza de la naturaleza".

"Fue un buen hombre, con mucha personalidad, determinación, y la inteligencia de la calle (...) alguien que realmente amaba a la gente", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

"¡Echaremos de menos a Jesse!", añadió el presidente de Estados Unidos.

Lee también Muere Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EU; fue compañero de Martin Luther King

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc