El presidente estadounidense Donald Trump, elogió a Jesse Jackson, figura de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos fallecido horas antes, y lo describió como "una fuerza de la naturaleza".
"Fue un buen hombre, con mucha personalidad, determinación, y la inteligencia de la calle (...) alguien que realmente amaba a la gente", escribió el mandatario en su red social Truth Social.
"¡Echaremos de menos a Jesse!", añadió el presidente de Estados Unidos.
