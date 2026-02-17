Más Información

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

La presidenta reconoció la figura del activista y político estadounidense , quien falleció este martes a los 84 años de edad.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Jackson fue “prácticamente discípulo” de .

Lee también

Contó que tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo en una iglesia de Nueva York: “Un extraordinario orador, un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en los ”, dijo.

La Mandataria federal envió cariño y saludos a toda la comunidad estadounidense y a la familia de Jesse Jackson.

“Es una enseñanza”, dijo, “porque el se inspira en la lucha pacífica de Luther King, Mandela y Gandhi”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]