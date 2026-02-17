La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la figura del activista y político estadounidense Jesse Jackson, quien falleció este martes a los 84 años de edad.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Jackson fue “prácticamente discípulo” de Martin Luther King.

Contó que tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo en una iglesia de Nueva York: “Un extraordinario orador, un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en los Estados Unidos”, dijo.

La Mandataria federal envió cariño y saludos a toda la comunidad estadounidense y a la familia de Jesse Jackson.

“Es una enseñanza”, dijo, “porque el movimiento de transformación se inspira en la lucha pacífica de Luther King, Mandela y Gandhi”.

