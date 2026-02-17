Más Información

El expresidente y su esposa Michelle expresaron su tristeza por el fallecimiento del reverendo , a quien llamaron un “verdadero gigante”.

En un comunicado en sus redes sociales, Obama dijo que “durante más de 60 años, el reverendo Jackson ayudó a liderar algunos de los movimientos más significativos para el cambio en la . Desde organizar boicots y sentadas, hasta inscribir a millones de votantes y defender la libertad y la democracia en todo el mundo, fue incansable en su creencia de que todos somos hijos de Dios y merecemos dignidad y respeto”.

El comunicado destaca que Jackson creó “oportunidades para generaciones de afroestadounidenses e inspiró a incontables más, incluyéndonos”.

Lee también

En el caso de Michelle, los Obama señalan que ella “tuvo su primer atisbo de lo que es la en la mesa de la cocina de los Jackson cuando era adolescente”.

Obama afirmó que con sus dos “históricas” , Jakcson “sentó las bases para mi propia campaña al cargo más alto del país”.

En el comunicado, ambos señalan que siempre estarán “agradecidos” por la “” de Jackson y la amistad que ambas familias comparten.

Lee también

“Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Jackson y a todos los que lo conocieron y lo quisieron en y más allá”.

Jackson, de 84 años, falleció “en paz, rodeado de su familia”, indicaron sus familiares en las redes sociales. Se le honrará en un homenaje público en Chicago en una fecha aún por definir. La familia no precisó la , pero Jackson anunció en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson.

Jackson deja esposa y seis hijos. “Nuestro padre fue un , no solo para nuestra familia, sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo”, dijeron los familiares.

