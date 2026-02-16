Más Información

Nueva York. El presidente estadounidense, , dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", e insistió en que la isla es "una nación fallida" donde no hay "combustible para que los aviones despeguen"

"Estamos hablando con ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida", lamentó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubano-estadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la isla y reunirse con sus familias.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.

Asimismo, defendió que "no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada" fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de Estados Unidos a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que "no sería una operación muy dura" y dijo "no creer que eso sea necesario".

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump.

