Los Ángeles. Tricia McLaughlin, principal portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y gran defensora de los operativos migratorios del gobierno del presidente Donald Trump, dejará próximamente su cargo, según informaron medios estadounidenses este martes.

Fuentes del DHS dijeron a Político que McLaughlin informará este martes de su partida, que se prevé para la próxima semana.

Desde que se integró al gobierno de Trump, la portavoz ha sido una fuerte defensora en los medios de comunicación de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), especialmente en la cadena FOX, donde es una invitada recurrente.

Lee también Demócratas lanzan contraoferta para reabrir el Departamento de Seguridad; piden que agentes migratorios no entren a espacios sensibles

La salida de McLaughlin se da justo cuando la administración Trump y el DHS enfrentan duras críticas por las agresivas redadas migratorias y el control de las protestas, que desembocaron en la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis, Reene Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Fuentes informadas de la salida dijeron a Politico que McLaughlin, exasesora principal de comunicaciones de la campaña presidencial de Vivek Ramaswamy para 2024 y del gobernador de Ohio, Mike DeWine, comenzó a planear su salida en diciembre, pero la pospuso justo debido a las secuelas de las muertes de Good y Pretti. En el caso de Good, McLaughlin no tardó en calificar sus acciones como un ejemplo de "terrorismo doméstico".

McLaughlin se convirtió en figura omnipresente en los medios, en los que llegó a aparecer hasta cinco veces al día.

"Los medios de comunicación son una parte muy importante de la batalla, por así decirlo, en el tema de la inmigración", afirmó en declaraciones al Cincinnati Enquirer.

Continúa cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional

Este martes, el DHS entró en su cuarto día de cierre, después que los demócratas se negaran a firmar el presupuesto para el departamento a menos que se establezcan reformas a la forma que se desarrollan los operativos migratorios.

La Casa Blanca se ha visto obligada a dar un giro en su agresiva respuesta, ya que el zar fronterizo Tom Homan anunció la semana pasada que retiraría la mayoría de agentes en Minneapolis.

Lee también Bayer anuncia acuerdo por hasta 7 mil 250 mdd para zanjar litigios por herbicida; Roundup está ligado a casos de cáncer

Las encuestas recientes han indicado un cambio en la opinión pública sobre el control migratorio. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que el presidente Trump se ha excedido al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadounidenses, según una reciente encuesta de AP-NORC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc