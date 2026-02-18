Más Información
Una mujer y sus dos hijos fueron atropellados por una camioneta mientras salían de un preescolar de Nueva Jersey el viernes pasado; la responsable fue acusada de conducir en estado de ebriedad.
El accidente ocurrió afuera de Bloom Academy el 13 de febrero pasado. Un video de vigilancia de la escuela muestra a una mujer y dos niños saliendo del plantel cuando una camioneta choca contra una viga en la pasarela, rebotando y golpeando a los tres.
El auto chocó contra la espalda de la madre y su otro hijo, obligándolos a caer al suelo y aplastándolos contra una barandilla, según muestra el clip.
Lee también Muere actriz de Nickelodeon; fue atropellada en Nueva York
El hijo menor de Patrice Pisani recibió la peor parte del impacto, como lo muestra el video de vigilancia de la escuela cuando el neumático rebota sobre su pierna; el menor fue tratado por una lesión en su extremidad y quemaduras por los bajos del coche.
La mujer y los niños fueron trasladados al hospital y posteriormente dados de alta.
La policía arrestó a la conductora, identificada como Angela Arrigo, de 68 años y residente de Manalapan, tras declarar que estaba ebria. Arrigo ha sido acusada de conducir en estado de ebriedad, agresión con vehículo y poner en peligro el bienestar de un menor.
Lee también Arrestan a Pee Wee en Estados Unidos; el cantante conducía en estado de ebriedad
"Estamos profundamente entristecidos por este incidente", dijeron los funcionarios escolares. “Si bien agradecemos que la lesión no haya sido más grave, seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal”.
