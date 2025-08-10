Más Información

San Francisco de Campeche.- La de esta ciudad, Martha Camacho, ocasionó severo accidente la madrugada de este domingo al atropellar a un motociclista.

La funcionaria fue detenida ya que los primeros reportes indican que no respetó la señal de alto y colisionó al motociclista.

Extraoficialmente se supo que la mujer conducía su vehículo en posible estado de ebriedad sobre la avenida López Portillo de esta ciudad.

El joven motociclista atropellado fue hospitalizado ante las lesiones que sufrió.

De acuerdo a testigos, el accidente ocurrió cuando la funcionaria quiso ganarle el paso al motociclista, que tenía preferencia. Ante el impacto, lo tiró metros adelante con todo y su vehículo.

El accidentado presentó lesiones en las dos piernas y fue trasladado a un hospital por paramédicos.

Camacho fue detenida y puesta a disposición del juez cívico para el deslinde del accidente.

afcl/LL

