Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Pachuca.– La presencia del presidente municipal de , Hidalgo, Emanuel Hernández, en un baile con el grupo Los Plebes del Rancho conocido por interpretar narcocorridos, así como el momento en que posteriormente realizó un baile con un bote de cerveza en la cabeza, ha generado división de opiniones entre la población de ese municipio.

A través de redes sociales se han difundido videos en los que se observa al alcalde presentar al grupo Los Plebes del Rancho y, antes de retirarse del escenario, gritar: “¡Arriba Ixmiquilpan, chingada madre!”.

Esto ha desatado una serie de comentarios, desde quienes consideran que incumplió su compromiso de no invitar a agrupaciones que hacen apología del delito, hasta quienes señalan que no respetó la investidura al ser un representante popular.

Lee también

También hubo quienes defendieron que el edil “se divirtiera”, bajo el argumento de que tiene derecho a hacerlo.

Sin embargo, entre las críticas resaltó la opinión de que este tipo de comportamiento resulta poco ético y profesional.

Además, su acción de bailar con una cerveza en la cabeza fue considerada por varios ciudadanos como inapropiada para alguien en su cargo.

Lee también

Estas festividades se realizaron en el marco de la feria municipal en honor al “Señor de Jalpa”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses