Más Información
Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico
Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos
Islandeses visitan Querétaro para el partido amistoso y aseguran sentirse seguros, pese a hechos de violencia
Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras
Embajada de EU en México levanta restricciones tras operativo contra "El Mencho"; consulados operan con normalidad, señala
Reducción de la semana laboral a 40 horas genera preocupación; sector privado pide corresponsabilidad en la transición
Reportan enfrentamiento entre hombres armados y elementos del Ejército en Tuxpan, Jalisco; hasta el momento, no hay lesionados o fallecidos
Muerte de dos niñas haitianas pone a Albergue "Casa Patos" y al DIF de Oaxaca bajo investigación; esto es lo que sabemos del caso
Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero
La Habana. El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".
"Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", señaló el Ministerio en un comunicado, publicado en sus redes sociales.
Según el comunicado, quienes viajaban en la embarcación, matriculada en el estado de Florida, llevaban "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".
Lee también Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; Marco Rubio amaga "EU actuará en consecuencia", dice
El Ministerio identificó a uno de los fallecidos como Michel Ortega Casanova y dijo que trabaja en la identificación de los otros 3. Además, identificó a los detenidos, tras interrogarlos, como
- Amijail Sánchez González.
- Leordan Enrique Cruz Gómez.
- Conrado Galindo Sariol.
- José Manuel Rodríguez Castelló.
- Cristian Ernesto Acosta Guevara.
- Roberto Azcorra Consuegra.
Lee también Policía cubana mata a tripulantes de una embarcación civil de EU; hay 6 personas heridas
El Ministerio aseguró que todos los que viajaban en la lancha "son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".
El Ministerio detalló que también fue detenido en suelo cubano Duniel Hernández Santos, de quien aseguró que fue "enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones".
Las investigaciones continuarán, aseguró el Ministerio, "hasta el esclarecimiento total de los hechos".
Marco Rubio afirma que Cuba debe cambiar drásticamente; responsabiliza al gobierno por la crisis energética
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]