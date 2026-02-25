Más Información

Embajada de EU en México levanta restricciones tras operativo contra "El Mencho"; consulados operan con normalidad, señala

Reportan enfrentamiento entre hombres armados y elementos del Ejército en Tuxpan, Jalisco; hasta el momento, no hay lesionados o fallecidos

Muerte de dos niñas haitianas pone a Albergue "Casa Patos" y al DIF de Oaxaca bajo investigación; esto es lo que sabemos del caso

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; Marco Rubio amaga "EU actuará en consecuencia", dice

México vs Islandia EN VIVO - Partido amistoso - HOY - Minuto a minuto

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Tras caída de "El Mencho", tunden a Peso Pluma y Adidas tras colaboración; esta es la razón

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Carlos Imaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral; "¡mangos!, el daño a su reputación surgió desde hace más de dos décadas"

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Jóvenes asesinados afuera de "Sala de Despecho" de Puebla fueron confundidos por sicarios: Fiscalía; ataque fue realizado por “La Barredora”

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

El jefe de la diplomacia estadounidense, , declaró este miércoles que Cuba tiene que cambiar "drásticamente" por el bien de sus habitantes, y responsabilizó al gobierno comunista por la crisis energética que vive la isla

"Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los les encantaría ver eso", dijo el secretario de Estado.

"El pueblo cubano está sufriendo hoy... quizás más que en cualquier otro momento en la memoria reciente", añadió Rubio. "Y son las autoridades de allí, y ese gobierno, los responsables de eso. Son ellos quienes han tomado decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que se encuentra ahora".

