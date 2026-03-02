Ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró el llamado a las personas mexicanas a seguirse resguardando en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.

“La prioridad de la Cancillería es la asistencia y protección consular de la población mexicana”, dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Al reiterar el llamado a no viajar a la región, Relaciones Exteriores indicó que la situación en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios aéreos de la zona, causando numerosas cancelaciones de vuelos e interrupciones en los viajes aéreos, tanto en la región como a nivel mundial.

Lee también Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

“Sus planes de viaje pueden verse afectados, incluso si su destino no está en el Medio Oriente. Se recomienda contactar a su agente de viajes o aerolínea para confirmar sus planes y alternativas, así como seguros de viaje en caso de cancelaciones y estadías prolongadas”, dijo.

Recomendó también comunicarse directamente con las embajadas de México en la región para recibir información oficial y segura sobre protección consular.

