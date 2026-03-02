Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Ante la escalada del , la Secretaría de Relaciones Exteriores () reiteró el llamado a las personas mexicanas a seguirse resguardando en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.

“La prioridad de la Cancillería es la asistencia y protección consular de la población mexicana”, dijo la SRE a cargo del canciller .

Al reiterar el llamado a no viajar a la región, Relaciones Exteriores indicó que la situación en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios aéreos de la zona, causando numerosas cancelaciones de vuelos e interrupciones en los viajes aéreos, tanto en la región como a nivel mundial.

Lee también

“Sus planes de viaje pueden verse afectados, incluso si su destino no está en el Medio Oriente. Se recomienda contactar a su agente de viajes o aerolínea para confirmar sus planes y alternativas, así como seguros de viaje en caso de cancelaciones y estadías prolongadas”, dijo.

Recomendó también comunicarse directamente con las en la región para recibir información oficial y segura sobre protección consular.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]