Más Información

Gobierno y empresarios activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Gobierno y empresarios activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

“Kit forense en caso de desaparecer”; la polémica iniciativa del Ayuntamiento de Tehuantepec previo al 8M

“Kit forense en caso de desaparecer”; la polémica iniciativa del Ayuntamiento de Tehuantepec previo al 8M

La Habana.- El coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de EU, Rob Allison, se reunió en la isla con los dos principales líderes de la iglesia católica local para hablar de la crisis en el país.

Según publicó este viernes en redes sociales la embajada de Estados Unidos en Cuba, Allison y el encargado de negocios estadounidense, Mike Hammer, mantuvieron un encuentro con el obispo de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad, y con el obispo de Santa Clara, Arturo González, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).

Lee también

"Hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente y de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba", escribió la embajada en redes sociales.

Según confirmaron a EFE fuentes cercanas al encuentro, la reunión tuvo lugar el viernes pasado en La Habana.

EU prometió 3 millones de dólares en ayuda para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, pero la canalizó a través de la ONG Cáritas con el objetivo de que no fuese gestionada directamente por el gobierno cubano.

Lee también

Posteriormente anunció que estaría dispuesto a enviar ayuda por 6 millones de dólares más por el mismo mecanismo, para garantizar que llegase a los cubanos más necesitados.

El pasado 20 de febrero, Hammer se reunió en Roma con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba y el "importante rol" de la iglesia católica en la isla.

Posteriormente, en declaraciones a EFE, Hammer aseguró que mantuvo conversaciones para "ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica" en Cuba.

Lee también

Ocho días más tarde, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acudió también al Vaticano y se reunió con el papa León XIV y con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

El Vaticano ha mediado en varias ocasiones entre La Habana y Washington. La última vez, durante la administración del presidente de EU, Joe Biden (2021-2025), fue para que Cuba excarcelara a 553 presos a cambio de ser retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?

Aeropuerto. Foto: ChatGPT

¿Están pidiendo el celular a los turistas mexicanos en el aeropuerto de Estados Unidos?

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad