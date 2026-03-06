Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba "va a caer muy pronto". "Cuba va a caer muy pronto, por cierto, no tiene nada que ver, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", declaró el mandatario a CNN.
"Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años", agregó Trump.
Un día antes, Trump dijo en la Casa Blanca que es sólo "cuestión de tiempo" antes de que los cubanoestadounidenses puedan regresar a su país de origen.
mcc
