Más Información

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

A un año, FGR reporta avances en Rancho Izaguirre; suma 47 detenidos y 64% del sitio procesado

A un año, FGR reporta avances en Rancho Izaguirre; suma 47 detenidos y 64% del sitio procesado

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y dan a conocer video inédito

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y dan a conocer video inédito

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura

Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

La Habana, 5 mar.- El Ministerio del Interior de (Minint) anunció este jueves que uno de los seis detenidos por el operativo de la lancha rápida procedente de EU la semana pasada ha muerto a causa de las heridas que sufrió en el tiroteo con las tropas guardafronteras.

En el último párrafo de un comunicado sobre el proceso de investigación de los hechos, el Minint indicó que Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos en el suceso, y detenido desde entonces, "falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas".

Lee también

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EU en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo puedo sacar mi dinero del ahorro si nunca compro una casa?. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit: ¿Cómo puedo sacar mi dinero del ahorro si nunca compro una casa?

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: edad mínima para jubilarte y requisitos que debes cumplir. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: edad mínima para jubilarte y requisitos que debes cumplir

Aeropuerto. Foto: ChatGPT

¿Están pidiendo el celular a los turistas mexicanos en el aeropuerto de Estados Unidos?

Viajes en avión a Estados Unidos. iStock/ murat4art

¿Viajas a Estados Unidos en avión? Los documentos obligatorios y reglas de la FAA para marzo de 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad