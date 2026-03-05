La Habana, 5 mar.- El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) anunció este jueves que uno de los seis detenidos por el operativo de la lancha rápida procedente de EU la semana pasada ha muerto a causa de las heridas que sufrió en el tiroteo con las tropas guardafronteras.

En el último párrafo de un comunicado sobre el proceso de investigación de los hechos, el Minint indicó que Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos en el suceso, y detenido desde entonces, "falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas".

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EU en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

