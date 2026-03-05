Más Información

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria

Cuba logró reconectar su red eléctrica la madrugada del jueves, un día después de un nuevo apagón masivo que afectó a dos tercios de la isla, incluida La Habana, anunció el Ministerio de Energía y Minas.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión "inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla.

Varios barrios de La Habana contaban con electricidad el jueves por la mañana, constató la AFP.

"A las 05H01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, desde Guantánamo hasta Pinar Del Río", provincias en los extremos este y oeste de la isla, informó el ministerio en X.

"Continúa la incorporación de unidades de generación (eléctrica)" para que la corriente siga llegando a la población, precisó el gobierno.

La red eléctrica de Cuba sufre regularmente cortes de suministro debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. La isla de 9.6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Además, los cubanos soportan a diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Presión de EU empeora crisis en Cuba

Los apagones se han agravado desde que la administración de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla de gobierno comunista.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana acusa a Donald Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

