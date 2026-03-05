Más Información

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

A un año, FGR reporta avances en Rancho Izaguirre; suma 47 detenidos y 64% del sitio procesado

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y dan a conocer video inédito

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Washington, 5 mar.- El senador demócrata Richard Blumenthal anunció el jueves que presionará para que se inicie una investigación por perjurio contra, secretaria de Seguridad Nacional despedida por el presidente Trump.

Blumenthal indició a medios locales que busca que el subcomité Permanente de Investigaciones del Senado determine si Noem mintió bajo juramento al asegurar que , asesor principal de su departamento, no aprobaba contratos.

El senador afirmó que los registros del departamento sugieren que Lewandowski sí tenía un papel decisivo en la aprobación de contratos y que la destitución de Noem no la exime de responsabilidad.

"Su despido no la absuelve ni la libera de una posible responsabilidad por perjurio, y vamos a iniciar una investigación de la evidencia de que mintió, porque se relaciona con la corrupción en la administración", declaró Blumenthal.

Con los republicanos controlando el Senado, una investigación exhaustiva requiere su apoyo, pero la gran mayoría del partido ha defendido a Noem en diversos escenarios.

Noem también ha sido cuestionada por afirmar que Trump aprobó una campaña publicitaria de seguridad fronteriza que la incluía, declaración que el expresidente negó.

Durante su mandato en Seguridad Nacional, Noem encabezó una agresiva estrategia para la detención y deportación de miles de migrantes de diversas naciones, así como una campaña de reclutamiento y expansión de agentes para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Noem salió del cargo, en medio de tensiones para la aprobación del presupuesto del departamento en el Senado, luego de que a principios de 2026 agentes bajo su cargo se vieran involucrados en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra ICE en Mineápolis.

