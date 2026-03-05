Washington, 5 mar.- El senador demócrata Richard Blumenthal anunció el jueves que presionará para que se inicie una investigación por perjurio contra Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional despedida por el presidente Trump.

Blumenthal indició a medios locales que busca que el subcomité Permanente de Investigaciones del Senado determine si Noem mintió bajo juramento al asegurar que Corey Lewandowski, asesor principal de su departamento, no aprobaba contratos.

El senador afirmó que los registros del departamento sugieren que Lewandowski sí tenía un papel decisivo en la aprobación de contratos y que la destitución de Noem no la exime de responsabilidad.

"Su despido no la absuelve ni la libera de una posible responsabilidad por perjurio, y vamos a iniciar una investigación de la evidencia de que mintió, porque se relaciona con la corrupción en la administración", declaró Blumenthal.

Con los republicanos controlando el Senado, una investigación exhaustiva requiere su apoyo, pero la gran mayoría del partido ha defendido a Noem en diversos escenarios.

Noem también ha sido cuestionada por afirmar que Trump aprobó una campaña publicitaria de seguridad fronteriza que la incluía, declaración que el expresidente negó.

Durante su mandato en Seguridad Nacional, Noem encabezó una agresiva estrategia para la detención y deportación de miles de migrantes de diversas naciones, así como una campaña de reclutamiento y expansión de agentes para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Noem salió del cargo, en medio de tensiones para la aprobación del presupuesto del departamento en el Senado, luego de que a principios de 2026 agentes bajo su cargo se vieran involucrados en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra ICE en Mineápolis.

