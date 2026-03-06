Más Información

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

SSC investiga a policías capitalinos que movieron taxi con dos cuerpos; empujaron el vehículo de Azcapotzalco a Naucalpan

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Por presunta fuga de gas, desalojan a 600 estudiantes de tres escuelas en la colonia Roma; no hay personas lesionadas

Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Tres expresidentes demócratas de asistieron este viernes al acto público fúnebre de Jesse Jackson, uno de los pilares de la lucha por los derechos civiles fallecido a los 84 años.

El expresidente fue acogido con entusiasmo por los dolientes. "Yo también los quiero", respondió sonriente, antes de homenajear a Jackson, de quien dijo que "dio un paso adelante una y otra vez" cuando fue llamado.

Los exmandatarios Obama, Bill Clinton y Joe Biden debían dirigirse a cientos de personas mientras una imagen estilizada de Jackson, iluminada en azul, se proyectaba en una enorme pantalla detrás de un altar en un recinto de Chicago.

"Los inmensos dones del reverendo Jackson eran evidentes desde muy joven, aunque sus circunstancias conspiraran para intentar detenerlo", sostuvo Obama.

"Instintivamente comprendió que el éxito individual no significaba nada a menos que todos fueran libres", agregó.

Previo a los discursos, un coro cantó mientras los asistentes fotografiaban un gran panel con uno de los lemas del líder de los movimientos por los derechos civiles: "Keep hope alive" ("mantén viva la esperanza").

Entre los oradores previstos en la ceremonia estaba la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Jackson, quien murió el 17 de febrero, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de seis décadas.

En ese año participó en su primera sentada de protesta, en Greenville, y luego se unió a las marchas por los derechos civiles de Selma a Montgomery en 1965, donde llamó la atención de King.

Jackson, pastor bautista, se convirtió posteriormente en mediador y enviado a varios frentes internacionales de relevancia.

Fue un defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y, en la década de 1990, fue enviado especial presidencial de para África.

También participó en misiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago a favor de la justicia social y el activismo político, en 1996.

