El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no buscará ningún acuerdo con , del que sólo espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

"No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Después de eso, y de la elección de un(os) Líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S) (...) trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO", añadió. "HAGAMOS QUE IRÁN VUELVA A SER GRANDE (MIGA)!”.

El mandatario estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que quienquiera que asuma el liderazgo de Irán debe ser del agrado de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE
El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE

Trump quiere un líder "razonable" en Irán

En una llamada telefónica con la revista Time, el presidente dijo: "Supongo", cuando se le preguntó si los estadounidenses deberían estar preocupados por los ataques iraníes a su territorio.

El presidente agregó que uno de los objetivos de la operación militar estadounidense en Irán es instalar un líder "razonable".

"Una de las cosas que voy a pedir es la capacidad de colaborar con ellos en la elección de un nuevo líder", dijo. "No voy a pasar por esto para terminar con otro Jamenei. Quiero participar en la selección. Pueden elegir, pero debemos asegurarnos de que sea alguien que sea razonable para Estados Unidos".

En una entrevista con NBC News, Trump dijo que tiene algunos nombres en mente que podrían ser un "buen líder".

"Queremos entrar y limpiarlo todo", dijo el presidente. "No queremos a alguien que reconstruya en un período de 10 años".

Añadió: "Queremos que tengan un buen líder. Tenemos gente que creo que haría un buen trabajo".

Antes, dijo que debería estar involucrado en la elección del próximo líder supremo de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán que fue abatido en los ataques del sábado. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán que fue abatido en los ataques del sábado. Foto: AFP

En una entrevista con Axios, Trump arremetió contra Mojtaba Jamenei, de 56 años, hijo de Ali Jamenei.

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, agregó Trump.

“Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, afirmó Trump, en referencia a la presidenta encargada del país sudamericano. Delcy Rodríguez tomó el poder en enero después de que Trump ordenó una operación militar que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro para su traslado a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico.

