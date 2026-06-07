París. Miles de personas rindieron este domingo un homenaje a Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto asesinato a manos de un hombre con denuncias previas por pederastia conmocionaron Francia y generaron críticas al sistema judicial.

La menor desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste de Francia, y la última vez que se la vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña.

Su cadáver se halló días después en un silo agrícola abandonado, mientras que la ira aumentaba a medida que se conocía que el sospechoso Jérôme B., que fue detenido, contaba con varias denuncias por violaciones a menores, pero ninguna condena.

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Más de 6 mil personas, según las autoridades, participaron en una marcha para recordar a Lyhanna en Fleurance, donde vivía, encabezada por sus padres y su hermano, y una pancarta con el lema: "Nunca más. Te queremos. Te echamos de menos".

"Nuestro pequeño mundo se derrumbó por completo", declaró una de sus tías en nombre de la familia. "Lyhanna, perdón, perdón por lo que has vivido", agregó la mujer, que dio las gracias a los asistentes a la marcha.

La emoción se palpaba entre los presentes, algunos con flores blancas en la mano. "Tengo dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 12. Podría haberle pasado a mi familia", dijo a AFP Céline Camus, una mujer de 41 años, que anima a las niñas víctimas de agresiones a hablar.

En Montestruc-sur-Gers, donde reside el sospechoso, el cartel del pueblo fue cubierto con una sábana blanca en la que se leía: "Pena de muerte para los pederastas", constató el domingo un fotógrafo de AFP. Francia abolió la pena capital en 1981.

Las autoridades no informaron por ahora sobre las causas del fallecimiento de la menor ni si fue agredida sexualmente.

Su desaparición y muerte provocaron un terremoto en Francia, donde, a menos de un año de la próxima elección presidencial, toda la clase política se hizo eco de la tragedia con críticas a la justicia o al gobierno.

"Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias. Ahora hay que aclararlas (...) Es inaceptable", aseguró el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

En el punto de mira está especialmente una denuncia presentada en agosto de 2025 contra el sospechoso por violación de una menor, que estaba siendo investigada por la fiscalía de Auch, aunque nunca se detuvo ni se interrogó al hombre.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, prometió medidas disciplinarias si se confirman fallos, pero el principal sindicato de magistrados consideró que se busca "una cabeza de turco".

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Darmanin anunció el domingo que pedirá a los fiscales que revisen "todas las denuncias relacionadas con menores", unos 70 mil casos, antes del 14 de julio.

"No me iré de vacaciones", y "ningún magistrado de alto rango se irá de vacaciones" hasta que se haya reunido "uno por uno con los fiscales" para hacer balance de la situación, afirmó a la cadena LCI.

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