La justicia francesa declaró este jueves culpables a Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río-París y que costó la vida a 228 personas.

El tribunal de apelación de París se pronunció contra la decisión de los magistrados de primera instancia que en 2023 decidieron absolver a ambas empresas de la mayor tragedia de la aviación francesa.

La nueva sentencia las considera los "únicos responsables" y les impone además la multa máxima de 225 mil euros (unos 260 mil dólares).

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Los familiares de las víctimas celebraron una decisión que "por primera vez condena a multinacionales aeronáuticas y sitúa la seguridad por encima de cualquier otra consideración económica", en palabras de Danièle Lamy, presidenta de la asociación Entraide et Solidarité AF 447.

Airbus anunció, de boca de su abogado Simon Ndiaye, que recurrirá ante la Corte de Casación francesa, el más alto tribunal, una condena que "responde a consideraciones que no tienen nada que ver con la justicia, con el derecho, con la seguridad".

Víctimas fueron pasajeros de 33 nacionalidades

El 1º de junio de 2009, la aeronave que operaba el vuelo AF447 entre Río de Janeiro y París se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de despegar.

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A bordo del avión, un A330 de Airbus, iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

El tribunal correccional de París absolvió en abril de 2023 a Airbus y a Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, como pedía la fiscalía, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Los magistrados consideraron entonces que, aunque cometieron "imprudencias" y "negligencias", "no se pudo demostrar (...) ningún vínculo causal seguro" con el accidente.

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Sin embargo, el ministerio público cambió de posición y pidió en noviembre al tribunal de apelación de París que condenara a ambas empresas por homicidios involuntarios.

Durante el juicio, Airbus y Air France se defendieron de toda responsabilidad penal y apuntaron a las malas decisiones tomadas por los pilotos en una situación de emergencia.

Errores de Airbus y Air France que produjeron el accidente aéreo

Las cajas negras confirmaron el origen del accidente: la congelación de las sondas Pitot, que miden la velocidad del avión en el exterior, mientras volaba a gran altura en una difícil zona meteorológica cerca del ecuador.

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La fiscalía identificó, durante el juicio, errores de Airbus y Air France, que "contribuyeron, de forma cierta, a que se produjera el accidente aéreo", argumentos que siguió el tribunal.

Según la sentencia, Airbus subestimó la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y no tomó todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las compañías aéreas que las utilizaban.

Air France, por su parte, no habría impartido a los pilotos una formación adecuada sobre situaciones de congelación de las sondas Pitot ni informado suficientemente a sus tripulaciones.

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"Esta condena arrojará el oprobio, un descrédito sobre estas dos empresas" y "debe resonar como una advertencia", subrayó en noviembre el fiscal Rodolphe Juy-Birmann, junto a su compañera Agnès Labreuil.

Los dos fiscales fustigaron entonces que "no hubo nada, ni una sola palabra de consuelo sincero". "Una sola palabra resume todo este circo: indecencia", agregaron.

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