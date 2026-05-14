Volaris dio a conocer la incorporación de los aviones 156 y 157 a su flota, como parte de su estrategia de modernización y renovación operativa enfocada en aeronaves más eficientes en el consumo de combustible.

Las nuevas aeronaves son un Airbus A320NEO matrícula XA-TVH, con capacidad para transportar a 186 pasajeros, y un Airbus A321NEO matrícula XA-VUZ, con capacidad para 239 pasajeros.

Ambas aeronaves provienen de la planta de ensamblaje de Airbus en Mobile, Alabama, Estados Unidos.

El A320NEO ya inició sus primeros vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que el A321NEO tiene prevista su entrada en operaciones a mediados de este mes.

Lee también Volaris cumple 20 años de operaciones en México; ha transportado a 280 millones de pasajeros

Ambas aeronaves serán utilizadas para reforzar las operaciones en las nuevas rutas que comenzarán en junio y que conectarán a Guadalajara, Puebla, Querétaro, Los Ángeles, Newark y Houston, entre otras.

“La incorporación de estas aeronaves NEO refleja nuestro compromiso con la modernización continua de la flota y con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de viaje más eficiente, cómoda y sostenible”, señaló Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, en un comunicado.

Con estas incorporaciones, la aerolínea continúa incrementando la participación de aeronaves NEO dentro de su flota.

Actualmente, 66% de sus aviones corresponden a modelos de nueva generación, reconocidos por su mayor eficiencia en el consumo de combustible y menor impacto ambiental.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc