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Washington, Un avión de la aerolínea Frontier atropelló y mató a una persona que entró sin permiso a la pista del de Denver, Colorado, según informaron este sábado las autoridades de transporte de .

El avión, un Airbus A321 de la aerolínea Frontier que se dirigía a, chocó con un individuo cuando estaba empezando a despegar sobre las 11:19 p.m. del viernes, de acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de Denver publicado en la plataforma X.

12 de las 231 personas que iban a bordo del resultaron con heridas leves y 5 de ellas fueron transportadas a centros de salud locales, indicó el comunicado. El choque provocó un "breve incendio" del motor del avión que fue "rápidamente extinguido" por el Departamento de de Denver.

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La persona que fue atropellada y que falleció en el choque aún no ha sido identificada, pero el aeropuerto indicó que "no se cree" que fuera un empleado. La pista donde tuvo lugar el accidente permanecerá cerrada mientras avanza la investigación, agregó el comunicado.

El Secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, indicó hoy en un comunicado que el individuo fallecido "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje".

"Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del y están liderando la investigación (del suceso)" con apoyo del gobierno federal, señaló el secretario en una publicación en X. "Nadie debe ingresar JAMÁS sin autorización a un aeropuerto".

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El aeropuerto de Denver es uno de los más transitados del mundo. En 2025 recibió más de 82.4 millones de pasajeros, convirtiéndose en el cuarto más ocupado de EU y el décimo del mundo.

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