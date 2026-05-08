Más Información

Mario Delgado alista reunión con secretarios estatales de Educación; revisarán propuestas para cierre de ciclo escolar 2026

Mario Delgado alista reunión con secretarios estatales de Educación; revisarán propuestas para cierre de ciclo escolar 2026

Tres estados se rebelan a la SEP; aseguran que “educación debe ser prioridad”

Tres estados se rebelan a la SEP; aseguran que “educación debe ser prioridad”

Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “por eso estamos como estamos, el país no progresa”

Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “por eso estamos como estamos, el país no progresa”

EU sanciona a complejo vacacional ligado al CJNG con sede en Nayarit; alerta por nuevos alias usados para estafar a estadounidenses

EU sanciona a complejo vacacional ligado al CJNG con sede en Nayarit; alerta por nuevos alias usados para estafar a estadounidenses

Maná, Belinda y Alejandro Fernández protagonizarán la inauguración del Mundial 2026 en México

Maná, Belinda y Alejandro Fernández protagonizarán la inauguración del Mundial 2026 en México

"La soberanía viene de la fuerza del pueblo": Sheinbaum; mujeres la reciben con canto tradicional Seri

"La soberanía viene de la fuerza del pueblo": Sheinbaum; mujeres la reciben con canto tradicional Seri

(GAP) ha iniciado el proceso para la posible constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA GAP).

Con el objetivo de suscribir una participación minoritaria en el capital social de las 12 concesionarias de los de México operados por GAP.

Con la primera emisión de FIBRA GAP, cada uno de los 12 aeropuertos pretende obtener recursos que permitan complementar la ejecución del Programa Maestro de Desarrollo para el periodo 2026 - 2029, el cual contempla inversiones de aproximadamente 40 mil millones de pesos.

Lee también

El Programa Maestro de Desarrollo generará un crecimiento relevante en la infraestructura aeroportuaria, incluyendo un incremento aproximado de 60% en terminales de pasajeros, 35% en puntos de inspección y accesos, 25% en posiciones de estacionamiento para aeronaves y 10% en campo de vuelo.

Estas inversiones contribuirán al desarrollo económico en el entorno de los aeropuertos, mediante la generación de empleo directo e indirecto, así como un efecto multiplicador en la inversión.

La inversión que haga FIBRA GAP en los aeropuertos será una fuente de recursos adicionales para invertir en su infraestructura, adicional a los Certificados Bursátiles al amparo del programa de emisión que GAP ha utilizado desde el 2015, indicó GAP en un comunicado enviado a la .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]