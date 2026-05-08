Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha iniciado el proceso para la posible constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA GAP).

Con el objetivo de suscribir una participación minoritaria en el capital social de las 12 concesionarias de los aeropuertos de México operados por GAP.

Con la primera emisión de FIBRA GAP, cada uno de los 12 aeropuertos pretende obtener recursos que permitan complementar la ejecución del Programa Maestro de Desarrollo para el periodo 2026 - 2029, el cual contempla inversiones de aproximadamente 40 mil millones de pesos.

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El Programa Maestro de Desarrollo generará un crecimiento relevante en la infraestructura aeroportuaria, incluyendo un incremento aproximado de 60% en terminales de pasajeros, 35% en puntos de inspección y accesos, 25% en posiciones de estacionamiento para aeronaves y 10% en campo de vuelo.

Estas inversiones contribuirán al desarrollo económico en el entorno de los aeropuertos, mediante la generación de empleo directo e indirecto, así como un efecto multiplicador en la inversión.

La inversión que haga FIBRA GAP en los aeropuertos será una fuente de recursos adicionales para invertir en su infraestructura, adicional a los Certificados Bursátiles al amparo del programa de emisión que GAP ha utilizado desde el 2015, indicó GAP en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

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