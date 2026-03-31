Fibra Park Life Properties incursionó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como un nuevo Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra), a través de una Oferta Pública Primaria nacional por un monto de 268 millones de pesos, y un valor del portafolio cercano a mil 450 millones de pesos, incluyendo la compra de activos y la oferta.

Esta operación marca una nueva etapa en el mercado de valores como la primera Fibra enfocada en el sector de arrendamiento de vivienda.

La oferta consistió en la colocación de un millón 218 mil 178 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) a un precio de 220 pesos por certificado.

La emisión fue realizada por Capital Fund XLII, mediante un fideicomiso administrado por Banco Actinver, institución que funge como fiduciario del instrumento financiero.

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Los activos iniciales de Park Life están conformados por 4 propiedades ubicadas en Ciudad de México y Querétaro, con un área bruta rentable aproximada de 20 mil 279 metros cuadrados.

Esta emisión forma parte de su estrategia de financiamiento y expansión, al incorporarse al sector de vehículos inmobiliarios listados en la Bolsa Mexicana de Valores, que actualmente suma 15 instrumentos de este tipo.

“La llegada de Fibra Park Life como la primera Fibra especializada de vivienda en renta marca un avance relevante para el sector inmobiliario, ya que abre nuevas vías de financiamiento para proyectos que responden a las dinámicas de vivienda urbana y generan oportunidad de inversión a largo plazo”, destacó Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, en un comunicado.

Por su parte, Cayetano Jiménez, director general de Fibra Park Life, comentó que esta colocación representa un paso relevante para institucionalizar el mercado de vivienda en renta en México.

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“En Park Life buscamos construir una plataforma profesional, escalable y de largo plazo, enfocada en operar activos de calidad y generar valor sostenible para nuestros inversionistas", apuntó.

Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México y Actinver Casa de Bolsa y Grupo Financiero Actinver.

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