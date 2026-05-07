El segundo aeropuerto internacional más importante del país, el de Cancún, empeoró sus números negativos en tráfico de pasajeros y cada vez se ve más lejos superar el récord que alcanzó en 2023.

En abril, el aeropuerto de ese destino de playa recibió a 2 millones 464 mil 479 pasajeros, es decir, 4.3% menos que en marzo de 2025, considerando el periodo vacacional de Semana Santa.

Entre enero y abril recibió a 10 millones 497 mil pasajeros, 2.4% menos que en el mismo periodo de 2025, según cifras de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

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Tráfico aéreo en Cancún

A detalles, en los primeros cuatro meses del año los pasajeros nacionales disminuyeron 6.8%, mientras que los internacionales cayeron 0.7%.

En 2023 el Aeropuerto de Cancún alcanzó su máximo de pasajeros con 32.8 millones de personas, pero desde entonces su volumen anual ha ido a la baja. En 2025 acabó con 29.3 millones de viajeros.

Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, dijo que el volumen de pasajeros ha caído por una suma de diferentes factores.

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Primero, los turistas estadounidenses están viajando menos por la inflación en su país, lo que ha generado una reducción de la demanda de vuelos hacia este destino del Caribe mexicano.

“Esto ha llevado a que las aerolíneas recorten el número de asientos de entre 7% y 10% en lo que va del año, y son todas las líneas de EU, menos Southwest”, indicó.

Otro factor en contra es la inseguridad. En marzo, los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta y Del Bajío presentaron una disminución de pasajeros por las alertas para viajar a México emitidas por el gobierno estadounidense luego de que fue abatido Nemesio El Mencho Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Cancún también enfrenta la competencia de otros destinos, como República Dominicana.

“Estamos viendo destinos, en particular República Dominicana, que están compitiendo de manera muy importante con Cancún en atraer turistas de Estados Unidos y Canadá, y traen tasas de crecimiento muy interesantes.

“Creo que ha habido un efecto de desviación de tráfico del Caribe mexicano a República Dominicana en particular”, aseguró Cojuc.

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Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible Anáhuac Cancún, comentó que, en 2024, el Aeropuerto de Cancún también se vio afectado por la entrada en operación del Aeropuerto de Tulum, ya que parte del tráfico aéreo se desvió hacia allá.

Sin embargo, Tulum perdió relevancia en el tráfico de pasajeros y Cancún sigue teniendo un comportamiento a la baja.

“Es un problema multifactorial”, coincidió Madrid. “En general, es un problema de falta de asientos por aerolíneas, nacionales y extranjeras, que se ha venido acentuando y, lo más preocupante, es que es de cara al verano.

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“Cancún tiene una situación compleja donde tiene una competencia muy grande, aunque Jamaica todavía no está funcionando de manera normal después del huracán del año pasado, y Cuba ha perdido mucha presencia. Pero el tráfico con Estados Unidos ha caído”, agregó.

Madrid señaló que el fin de operaciones de Magnicharters, que tenía vuelos frecuentes entre Monterrey y Cancún, así como la de Spirit en Estados Unidos, tampoco son buenas noticias para el destino.

Factor turbosina

Otro factor que pega al tráfico de viajeros es el alza del combustible.

“La turbosina ha generado un apretón en tarifas y el tráfico de turismo es más sensible al precio.

“Al haber más sensibilidad al precio eso acentúa que la gente tenga menos propensión a viajar o tomar vacaciones. En invierno vinieron menos spring breakers, que han sido por lo general una fuente de tráfico muy importante, y no llegaron en números relevantes a Cancún. El sargazo es otro disuasivo. Se corrió mucho la voz de que las playas estaban feas y que olía feo”, agregó Cojuc.

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Madrid concordó que, conforme pase el tiempo y el precio del petróleo siga por arriba de 60 dólares por barril, se generará más incertidumbre en Estados Unidos, lo que afectará los viajes de turismo.

En tanto, los hoteles están ofreciendo pagos a meses sin intereses y valores agregados para atraer a más turistas a Cancún.

“Cancún vivió un momento singular y afortunado luego de la pandemia, al ser de los primeros destinos que abrieron en el mundo, pero a medida que la competencia se normaliza se han dejado de sentir los beneficios. La oferta de cuartos crece y la falta de asientos se resiente más”, afirmó Madrid.

Entre los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún se concentra más de 50% del tráfico total de pasajeros en el país.