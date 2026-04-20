El crecimiento del tráfico aéreo derivado de la Copa Mundial FIFA 2026 en México será marginal y la mejora en los ingresos de las aerolíneas podría obedecer más al aumento de tarifas que a un mayor número de pasajeros, de acuerdo con un análisis de Valmex Casa de Bolsa.

Considerando las cifras desde la Copa Mundial de Estados Unidos en 1994 y excluyendo el Mundial de Qatar 2022, el número de pasajeros aéreos transportados en promedio en cada torneo muestra un aumento cercano al 8%.

En Qatar, sede de la Copa Mundial FIFA 2022, se logró aumentar el número de pasajeros aéreos un 98% en comparación con 2021, siendo el alza más fuerte en comparación con otras sedes mundialistas.

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Sin embargo, este evento deportivo surgió poco después de las afectaciones derivadas del covid-19, por lo cual la variación podría estar sesgada.

Otras sedes donde hubo un impacto positivo en el número de pasajeros aéreos fue en Sudáfrica 2010, donde la variación fue de 26%; en Rusia 2018, los pasajeros aéreos aumentaron 11% y en Alemania 2006 avanzaron 10%.

Pero en Francia 1998 hubo una variación negativa de tráfico aéreo de -2.7% y en México 1986 se presentó una caída de -10% en su volumen de pasajeros; aunque Valmex destacó que el sismo de 1985 pudo haber afectado estructuralmente el tráfico aéreo.

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Además, apuntó Valmex, este Mundial será diferente, ya que no será celebrado en una sola sede, sino que tendrá lugar en tres diferentes países, algo que no se observaba desde el Mundial de 2002, donde los anfitriones fueron Corea del Sur y Japón, y ambos países mostraron un aumento promedio de 2.2% en el número de pasajeros aéreos.

Tarifas

Valmex explica que el aumento de las tarifas aéreas en México se verá reflejado en los datos de inflación de transporte aéreo, los cuales han estado mostrando un alza.

“Esta alza en las tarifas podría compensar parcialmente el aumento observado en los costos de la turbosina, resaltando que el gasto relacionado con combustible tiende a ser el gasto más relevante de las aerolíneas”, apuntó Valmex.

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Valmex considera que la dinámica positiva en tráfico de pasajeros a partir de la segunda mitad de 2025 obedece a otros factores, como los avances en el proceso de revisión de motores de Pratt & Whitney, lo cual beneficiaría al tráfico nacional, ya que hay más aeronaves disponibles de Volaris y Viva Aerobus.

Mientras que en el panorama internacional hay una mayor conectividad a diversos destinos, principalmente por parte de Aeroméxico, y una recuperación sostenida en el tráfico proveniente de Estados Unidos para visitar amigos y familiares.

“Como conclusión, consideramos que el evento deportivo tendrá un impacto marginalmente positivo para los grupos aeroportuarios y aerolíneas en México”, indicó Valmex.

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En cuanto a la oferta promedio de cuartos disponibles de los hoteles, la dinámica se ha mantenido plana con ligeras tendencias negativas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Mientras que la dinámica se mantiene positiva en Cancún, Mazatlán y Puerto Escondido, derivado del aumento en el atractivo turístico de estas regiones.

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