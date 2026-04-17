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En febrero, el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó 39.4 millones de pasajeros, un 6.6% más respecto a febrero de 2025, el equivalente a 2.4 millones de pasajeros adicionales, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA).
Es el mejor resultado mensual desde octubre de 2024 cuando el tráfico aéreo creció 7% interanual.
El tráfico doméstico creció 5.4% mientras que el tráfico internacional intrarregional aumentó 13%.
Brasil fue el principal contribuyente al crecimiento regional, con 945 mil pasajeros adicionales en febrero, equivalente a un aumento de 10% interanual, y un total de 10.5 millones de pasajeros.
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El crecimiento de Brasil se concentró en el mercado doméstico que acumula 18 meses consecutivos de expansión.
El tráfico internacional creció 16% interanual y se observó un mayor flujo de turistas desde Argentina, con un incremento de 20%, y desde Chile, con 15%, en un contexto asociado a la temporada de Carnaval.
México, segundo mercado aéreo más grande de América Latina
México, el segundo mercado aéreo más grande de América Latina y el Caribe, registró 9.4 millones de pasajeros, con un crecimiento marginal de 0.6% interanual.
En contraste, algunos mercados domésticos continúan débiles.
Chile cayó 4.6% y acumula ocho meses consecutivos de contracción, mientras que Bolivia también cayó 14%, tras la caída observada en enero.
El tráfico internacional extrarregional presentó un crecimiento 6.3% interanual.
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Estados Unidos se mantuvo como el principal destino internacional para la región, con 8.5 millones de pasajeros que viajaron entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, lo que representa dos de cada tres pasajeros en rutas extrarregionales.
El mercado internacional con mayor volumen de pasajeros fue México–Estados Unidos, con 3.1 millones, seguido de República Dominicana–Estados Unidos con 840 mil pasajeros en total en febrero.
mcc
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