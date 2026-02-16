Brasil, Argentina y Panamá presentaron los crecimientos más importantes en tráfico de pasajeros vía aérea en América Latina durante 2025, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA).

Brasil se consolidó como el mayor mercado aéreo de la región y el principal contribuyente al crecimiento neto de pasajeros en 2025.

El país registró 129 millones 600 mil pasajeros, un aumento interanual de 9.4%, equivalente a 11.2 millones de pasajeros adicionales.

Durante el año, Brasil superó por primera vez los 100 millones de pasajeros domésticos, mientras que el tráfico internacional también registró su mejor desempeño histórico, con 28.4 millones de personas.

El mercado doméstico brasileño creció 8.4% interanual, mientras que el internacional aumentó 13.4%. Las llegadas de turistas internacionales por vía aérea crecieron 33.2%, con un incremento de 77% en los visitantes provenientes de Argentina.

En línea con ello, el tráfico aéreo entre Brasil y Argentina aumentó 29.7% interanual y explicó aproximadamente un tercio del crecimiento del tráfico internacional brasileño en 2025.

En tanto, Argentina registró el mayor crecimiento porcentual de la región en 2025.

El tráfico total alcanzó 33.3 millones de pasajeros, un crecimiento de 13.2% respecto a 2024, equivalente a 3.9 millones de pasajeros adicionales.

El tráfico doméstico totalizó 17.4 millones de pasajeros, un 9% más, mientras que el internacional alcanzó 15.9 millones un 18.2% más.

Por su parte, Panamá registró un crecimiento interanual de 9% en 2025, alcanzando casi 21 millones de pasajeros, lo que equivale a 1.7 millones adicionales frente a 2024.

Este resultado corresponde al tráfico total del país, que incluye tanto pasajeros con origen o destino en Panamá como tráfico de conexión.

El tráfico origen–destino entre Panamá y Estados Unidos totalizó 4.6 millones de pasajeros, un 8% más, un desempeño relevante considerando que el tráfico total entre América Latina y Estados Unidos se contrajo 0.3% durante 2025.

En tanto, México registró 122.4 millones de pasajeros en 2025 y fue el segundo mercado más grande de la región, después de Brasil.

El tráfico total creció 2.4% contra 2024, equivalente a 2.9 millones de pasajeros adicionales.

El mercado doméstico creció 3.3% y el mercado internacional un 1.5%.

El aumento del tráfico doméstico se concentró en los mercados con origen o destino Monterrey y Guadalajara, que totalizaron 13 millones y 12.7 millones, respectivamente.

El tráfico internacional creció 1.5% donde el mercado entre México y Canadá alcanzó 6.2 millones de pasajeros, un 16.4% interanual; mientras que el tráfico entre México y Estados Unidos cayó 0.2% interanual, totalizando 40 millones de pasajeros.

