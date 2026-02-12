La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), que representa a 360 aerolíneas en todo el mundo, le envió una carta al titular de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (SICT), Jesús Esteva Medina, donde le solicitan posponer la implementación del nuevo esquema por el cobro de suministro de combustible para las aerolíneas.

Esto debido a que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) modificó las Reglas de Aplicación del Cargo por Servicio Administrativo Corporativo (CSAC), cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de febrero de 2026.

El pasado 15 de enero, detalló la IATA, ASA notificó a las aerolíneas un ajuste al mecanismo de descuentos del CSAC, que se implementaría en dos fases: la primera, del 15 de febrero al 30 de junio de 2026, y la segunda, a partir del 1 de julio de 2026.

El mecanismo de descuento consiste en que dependiendo del volumen total de combustible que compra una aerolínea se le aplica determinado descuento.

De acuerdo con la IATA, las aerolíneas asumirían alrededor de 56 millones de dólares en costos adicionales en 2026, bajo el nuevo esquema, mientras que ASA obtendría aproximadamente 19 millones de dólares.

La diferencia restante, cerca de 37 millones de dólares, se convertiría en margen para el revendedor.

“Estos costos no pueden ser absorbidos por las aerolíneas y, en consecuencia, se trasladarían inevitablemente a los pasajeros, lo que resultaría en tarifas más elevadas, menor accesibilidad al transporte aéreo, reducción de la demanda y una pérdida de competitividad de México como destino y como plataforma de conectividad”, apuntó la IATA, en un comunicado.

Además, consideran que la estructura propuesta generaría distorsiones significativas en el mercado con consecuencias adversas tanto para los usuarios como para la competencia en el suministro de combustible.

Otra solución que ofrece la IATA es aplicar, a partir del 15 de febrero, un esquema de descuentos que mantenga el actual sistema de bandas por volumen y preserve las diferencias relativas entre ellas, con un descuento máximo de 80%.

Según su análisis, esta opción le permitiría a ASA incrementar sus ingresos provenientes de las aerolíneas miembro de IATA en 23 millones de dólares, sin generar distorsiones y manteniendo la competencia.

En el corto plazo, afirma la IATA, la modificación de las bandas de descuento favorecería a un único revendedor, eliminando la competencia, creando un monopolio de facto y exponiendo a las aerolíneas a mayores costes futuros.

La IATA se manifestó dispuesta a colaborar con ASA para garantizar un resultado justo, equilibrado y sostenible.

Ya que, sin medidas correctivas inmediatas, los cambios propuestos podrían perjudicar gravemente el mercado de la aviación en México y a los pasajeros, particularmente a los viajeros mexicanos, mediante costos más altos, menor accesibilidad y menos opciones de viaje.

