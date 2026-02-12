La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no está cediendo sus minerales a ningún país; y Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, subrayó que en las reuniones que mantiene con otras naciones sobre este tema, no se pretende hacer ningún compromiso que vaya en contra de la Constitución Mexicana.

“Las reservas de minerales son de México. Y en todo caso su explotación le corresponde a México. Ahora, podemos explicar qué son los minerales críticos, pero eso no está a ninguna negociación. Eso está en nuestra Constitución y eso está muy claro en para todos. Entonces, no estamos cediendo nada a nadie”, declaró la Mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de febrero, Marcelo Ebrard Casaubón indicó que a México le preocupa que haya estabilidad, certidumbre y respeto en el ámbito multilateral para garantizar el suministro de minerales críticos.

“¿Qué buscamos? Que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos. Tenemos dos caminos, uno, no participar, ser espectadores, lo cual sería un grave error. El otro es sentarnos en la mesa y defender la postura mexicana”, aseguró.

Recordó que recientemente fue invitado a Estados Unidos a participar en un equipo con diversos países para reflexionar en los próximos 60 días sobre qué se puede hacer en conjunto para así llegar a un acuerdo multilateral sobre minerales críticos.

Explicó que dicho plan de acción de Estados Unidos, establece que los países participan de conformidad con sus respectivas leyes y con base en el respeto mutuo de su soberanía. Por lo que, “no haremos ningún compromiso que pueda estar en contradicción con nuestras leyes, por la Constitución. No es la idea, ni lo haríamos [...] Entonces, el propósito es participar, dar nuestro punto de vista”.

Mencionó que México tiene que hacer valer sus derechos e intereses, por lo que seguirá participando en estas reuniones para dar a conocer qué necesita y propone el país.

“Porque evidentemente en el escenario que tienes de competencia geopolítica, nosotros tenemos que ocuparnos de garantizar el suministro de minerales críticos para México. La situación que tengo es esa. ¿Por qué razón? Pues porque nos faltan muchos minerales. A futuro cada vez van a ser más importantes, ejemplo, no tenemos cromo, aluminio”, explicó el funcionario.

México busca "no ser pasivo" en tema de minerales críticos: Ebrard

Detalló que México busca dar su opinión sobre este tema y “no ser pasivo”, por lo que trabaja con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con América Latina e Iberoamérica, India y próximamente con Canadá para discutir sobre estos minerales, especialmente de aquellos que se utilizan en la industria automotriz.

“Mañana vamos a tener una primera conversación con otros países, ¿quiénes participan? Canadá, India, Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, diversos países. Seguramente se va a ir ampliando. Y bueno, ya a partir de mañana, nosotros presentaremos el punto de vista”, indicó.

Durante su explicación, el funcionario mostró una lista de recursos minerales escasos o nulos en México: aluminio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, litio, níquel, paladio, platino, tantalio, titanio y vanadio. Mientras que los que concentra y procesa el país, son; barita, cobre, fluorita, grafito, magnesio, manganeso, plata, plomo y zinc.

“Hay muchos que tenemos identificados, que no podemos producir en México. [...] Tenemos que comerciar con los demás. Vamos a estar participando y les vamos informando, pero es importante que se tenga la lista, cuando hablamos de minerales críticos los que (tiene) México no son los mismos que (tienen) otros países. Es el marco de nuestra participación hoy en el mercado mundial y vamos a todos los foros con esta lista”, informó.

¿Qué son los minerales críticos y por qué son importantes?

Flor de María Harp Iturribarría, directora general del Servicio Geológico Mexicano, dio a conocer que los minerales son importantes para la economía de un país, su desarrollo tecnológico, para su electrificación y cadenas de valor. Los minerales críticos tienen la característica de riesgo a que se interrumpa el suministro en alguno de estos puntos.

“Una de las condiciones de la criticidad de un mineral es que ese país lo tenga como recurso natural, que lo pueda extraer de manera económica o si lo importe, que lo importe de un país que no le vaya a cortar el suministro, al menos a corto plazo o que lo importe de algún país que a lo mejor esté en guerra, que tuvo una inundación, ahí hay un riesgo de que ese suministro se puede interrumpir. Por eso se le llaman críticos”, destacó.

Describió que cada país es evaluado para determinar cuáles son sus minerales críticos, pues cada uno tiene características distintas. En el caso de México, hay muchos que concentra y procesa, mientras que no tiene otros como: el litio, níquel, cobalto, aluminio, cromo y titanio, por lo que tiene que importarlos al 100%.

“Aquellos que no contamos o que su proceso es muy costoso como el litio, en este punto todavía es crítico porque no lo disponemos y lo tenemos que importar y entonces al no contar con él, siempre (está) ese riesgo de la falta del suministro, es lo que le da esa criticidad a ese mineral en específico”, dijo.

