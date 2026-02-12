Más Información

EU se hace bolas por cierre aéreo

Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU

La mañanera de Sheinbaum, 12 de febrero, minuto a minuto

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

, titular de la Secretaría de Economía, reportó que el Estado ha recuperado mil 126 concesiones que corresponden a 889 mil hectáreas.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Ebrard destacó la instrucción presidencial de revisar estas concesiones para recuperar las que no tienen exploración, que no han pagado derechos o tienen fines solamente especulativos.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, explicó que se ha continuado con el trabajo de recuperación para evitar la especulación y el uso de los de una manera indebida.

“Ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan concesiones; también ha habido disposición por parte de la industria”, apuntó.

Dentro de estas concesiones también se han recuperado cerca de 250 mil hectáreas en protegidas.

