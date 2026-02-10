Más Información

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Inicia proceso de evaluación a juzgadores federales; aplican más de 840 exámenes teórico prácticos

Inicia proceso de evaluación a juzgadores federales; aplican más de 840 exámenes teórico prácticos

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

IEPS empina la cuesta de enero; inflación, en 3.79%

IEPS empina la cuesta de enero; inflación, en 3.79%

Localizan nuevas fosas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de mineros; Ejército y Marina blindan el área

Localizan nuevas fosas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de mineros; Ejército y Marina blindan el área

Agreden a abogada defensora de familias afectadas por el Tren Interoceánico en Chiapas; denuncia amenazas de muerte

Agreden a abogada defensora de familias afectadas por el Tren Interoceánico en Chiapas; denuncia amenazas de muerte

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dialoga con Caracas para restablecer una oficina en Venezuela, informó una portavoz de la organización el martes.

El alto comisionado Volker Türk habló por teléfono el pasado 26 de enero con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, indicó su portavoz, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra.

Durante esa conversación, "ofreció nuestro apoyo para ayudar a Venezuela a elaborar una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, con los derechos humanos en el centro" del proceso, explicó.

Lee también

El Alto Comisionado envió recientemente un equipo a Caracas, del 31 de enero al 4 de febrero, con el objetivo de preparar la reapertura de una oficina en el país.

Además de reunirse con las autoridades, el equipo pudo hablar con numerosas organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores de derechos humanos liberados recientemente y personas cuyos familiares siguen detenidos.

"Las discusiones continúan sobre el restablecimiento de nuestra presencia en el país", indicó Shamdasani.

En febrero de 2024, los miembros de la oficina del Alto Comisionado fueron expulsados de Caracas después de expresar su "profunda preocupación" por la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

Esta reconocida activista figura entre los presos liberados recientemente.

El gobierno interino venezolano prometió el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos, la liberación de un "número significativo" de detenidos.

Pero familias y oenegés denuncian la lentitud del proceso. La oenegé Foro Penal contabilizó 426 liberaciones desde el 8 de enero.

Lee también

Parlamento venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía

La Asamblea Nacional, por su parte, aplazó la sesión prevista para el martes en la que debía aprobarse la ley de amnistía que permitiría la liberación de los presos políticos.

Prometida bajo presión estadounidense por Delcy Rodríguez, la ley fue aprobada en primera lectura el jueves anterior y debía votarse el martes.

La sesión parlamentaria se aplazó sin nueva fecha.

"La ley de amnistía constituye un avance positivo para reforzar la cohesión social, la reconciliación nacional y la convivencia", comentó el martes la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Lee también

"Sin embargo, sus disposiciones deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. La legislación debería abarcar a todas las personas detenidas arbitrariamente e inscribirse en una estrategia más amplia que incluya reparaciones, rendición de cuentas y la reforma del sistema judicial", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos